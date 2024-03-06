WSJ сообщила о планах Никки Хейли приостановить участие в праймериз

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена 6 марта объявить о приостановке участия в республиканских праймериз в предвыборной гонке. Об этом 6 марта сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Никки Хейли планирует приостановить участие в президентских праймериз республиканцев во время речи 6 марта», — говорится в сообщении.

По информации газеты, ожидается, что Хейли выступит с коротким заявлением около 10:00 (18:00 мск).

Отмечается, что она напрямую не поддержит бывшего президента США Дональда Трампа, но призовет его самого получить поддержку избирателей, которые ее поддерживали.

Ранее в этот день CNN, ссылаясь на неназванного финансового спонсора Хейли, сообщал, что она может в среду принять решение о том, продолжит ли она бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии или покинет предвыборную гонку. По его словам, предвыборный штаб Хейли уведомил своих финансовых доноров, что если вечером в «супервторник» она и не стала выходить из гонки, то в среду «может определиться с планами и дальнейшими шагами».

5 марта политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Хейли практически не имеет никаких шансов на победу в президентских выборах в стране. Он напомнил, что она проиграла в первых нескольких праймериз, и предположил, что округ Колумбия (штат Вашингтон) станет единственной территорией, где она выиграла.

В этот же день Трамп одержал победу на кокусах, собраниях активистов республиканцев, в штате Северная Дакота. По подсчетам более 99% голосов, экс-президент получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса).

До этого в конце февраля он также одержал победу на праймериз в Южной Каролине. По информации телеканала CNN, после подсчета 99% бюллетеней у него почти 60% голосов, в то время как у его соперницы Хейли — 39,5%. Бывший американский лидер 25 февраля заявил, что он удивлен настолько уверенной победой в Южной Каролине.

В свою очередь, Хейли после этого, 3 марта, одержала первую победу на праймериз республиканцев в округе Колумбия. После подсчета голосов она набрала 63% голосов против 33% у Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.