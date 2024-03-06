Политолог объяснил встречу Трампа с Маском финансовыми проблемами политика

Экс-президент США Дональд Трамп встречался с предпринимателем Илоном Маском для того, чтобы найти финансирование для своей избирательной кампании. Об этом 6 марта заявил «Известиям» политолог Евгений Минченко.

«Проблемы у Трампа реально есть. Ему «впаяли» огромные штрафы, несколько сот миллионов долларов в нью-йоркском суде. Он это всё обжалует, но даже для обжалования необходимо внесение залога как обеспечение в размере суммы штрафа. Поэтому да, у Трампа есть серьезные финансовые проблемы и вполне возможно, что он не располагает необходимым количеством наличности для того, чтобы эти дыры закрыть», — сказал он.

Минченко также отметил, что Маск является владельцем социальной сети X (бывш. Twitter), которая раньше являлась продемократическим ресурсом, но затем поменяла повестку и стала более привлекательной для сторонников Трампа.

Накануне газета The New York Times написала, что Трамп встретился с Маском для обсуждения вопроса финансирования кампании. При этом издание отмечает, что в своих последних заявлениях предприниматель демонстрировал поддержку действующему президенту США Джо Байдену.

5 марта Трамп одержал победу на первичных выборах Республиканской партии в 14 штатах. Главный конкурент Трампа, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, одержала победу лишь в Вермонте.

Ранее, 4 марта, стало известно, что Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в первичных президентских выборах в штате Колорадо. Инстанция вынесла вердикт по жалобе Трампа всего за день до праймериз в штате. Тогда же сообщалось о его победе на кокусах в Северной Дакоте.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.