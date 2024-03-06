Лавров назвал Нигерию приоритетным партнером России в Африке

Россия рассматривает Нигерию как приоритетного партнера в Африке. Об этом 6 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы рассматриваем Нигерию в качестве приоритетного партнера на Африканском континенте. В новых исторических условиях, когда страны Глобального Юга и Глобального Востока, страны мирового большинства, как мы их называем, начинают активно отстаивать свои интересы на международной арене, у нас появляется еще больше точек соприкосновения», — сказал он на встрече с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром.

Лавров отметил, что у России с этими странами совпадают подходы в части устранения несправедливости из международных отношений и утверждения равноправия и баланса интересов в соответствии с принципами Устава ООН.

Накануне правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве РФ с Демократической Республикой Конго. Документ предусматривает возможность сотрудничества и обмена опытом в сферах совместной подготовки войск, обучения военнослужащих, а также инженерного и технического обеспечения. Помимо этого речь идет о координации усилий по совместному противодействию угрозам и вызовам глобальной и региональной безопасности.

7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Альянса государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) укрепляют взаимодействие с Россией, поскольку она не проводит никаких разделительных линий в отличие от Запада, доминирование которого всегда выливается в «командно-административную систему понукания».

До этого, 31 января, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил о беспокойстве из-за усиления влияния России в африканских странах Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Ранее, 17 октября 2023 года, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заметил, что санкции Евросоюза против России позволили Брюсселю добиться только увеличения числа своих противников по всему миру, и этот процесс будет продолжаться. В частности, введение европейских санкций лишь умножило проблемы в Африке, Азии и Южной Америке, считает евродепутат.