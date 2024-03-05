Москва одобрила проект соглашения о военном сотрудничестве с ДР Конго

Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве РФ с Демократической Республикой Конго. Документ опубликован 5 марта на официальном портале правовой информации.

Он в том числе предусматривает возможность сотрудничества и обмена опытом в сферах совместной подготовки войск, обучения военнослужащих, а также инженерного и технического обеспечения. Помимо этого речь идет о координации усилий по совместному противодействию угрозам и вызовам глобальной и региональной безопасности. Всего же предусмотрено более 20 направлений взаимодействия.

Как уточняется, оно может осуществляться в форме визитов делегаций различного уровня, проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки, совместных учений, заходах военных кораблей, визитах авиации по приглашению сторон и направлении специалистов.

Документ подготовлен Минобороны РФ и согласован с МИДом. Теперь МО поручено провести переговоры с Конго и по достижении договоренности подписать соглашение.

Ранее, в июле 2023 года, в МИД РФ напомнили к 63-й годовщине установления дипломатических отношений с ДР Конго про потенциал расширения торгово-экономических отношений России с африканской страной и регулярный политический диалог обоих государств. Тогда же президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» подчеркнул, что партнерские связи страны с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.