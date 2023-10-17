В Европарламенте заявили об увеличении числа противников ЕС в мире

Санкции Евросоюза против России позволили Брюсселю добиться только увеличения числа своих противников по всему миру, и этот процесс будет продолжаться, заявил 17 октября депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Вспомните первые месяцы войны на Украине. Министры правительства Макрона и чиновники Еврокомиссии нам объясняли, что они поставят Россию на колени своими санкциями. Они обещали отправить Россию в каменный век, но в реальности это наши семьи стали жертвами разрушительной инфляции и взрыва цен на энергию», — сказал Мариани в ходе сессии Европарламента в Страсбурге на тему европейских санкций против РФ.

Его критика прозвучала в ответ на заявление еврокомиссара по внутренним делам Дидье Рейндерса, который пытался убедить депутатов европейского законодательного органа в эффективности данных санкционных мер.

Мариани обратил внимание на то, что ЕС готовит 12-й пакет антироссийских санкций, несмотря на присутствие в текущих санкционных списках 1,8 тыс. человек. По его словам, даже главе внешнеполитической службы Евросоюза Жозепу Боррелю следовало в марте 2023 года признать, что в этой сфере объединение достигло предела собственных возможностей.

При этом введение европейских санкций лишь умножили проблемы в Африке, Азии и Южной Америке, считает евродепутат. Отдельно он отметил, что ЕС каждый месяц импортирует российские энергопродукты, в то же время предлагая бороться с нарушителями введенных им ограничений.

Днем ранее, 16 октября, бывший американский дипломат Чэс Фримен заявил, что введенные западными государствами антироссийские санкции ослабили США, вместо того чтобы ударить по экономике России. По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и заменить его прямым обменом в местных валютах.

15 октября о неэффективности антироссийских санкций заявил также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его оценке, данные меры не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта.

Еще ранее, 11 октября, президент РФ Владимир Путин сказал, что попытки стран Запада изолировать РФ провалились.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.