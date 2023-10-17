Американский экс-дипломат заявил об ослаблении США из-за антироссийских санкций

Введенные западными государствами антироссийские санкции ослабили США, вместо того чтобы ударить по экономике России. Об этом 16 октября заявил бывший американский дипломат Чэс Фримен в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и замены его прямым обменом в местных валютах. Место американской валюты, считает он, вероятнее всего, сможет занять китайский юань или искусственная валюта, которую может создать блок стран БРИКС.

«Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России», ― заявил эксперт.

Фримен также отметил, что использование санкций лишь портит имидж западных государств, поскольку настоящая дипломатия призвана «убеждать, а не принуждать».

Ранее, 13 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США разрушают принципы многосторонней торговли, сложенные годами. Дипломат добавил, что вмешательство в функционирование рынков стало для США визитной карточкой времени их неудач в санкционной политике. При этом они оказывают неприкрытое давление на дружественные России страны.

До этого, 12 сентября, Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.