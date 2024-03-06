Украинский беспилотник самолетного типа сбили под Курском

Под Курском сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом 6 марта в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Под Курском сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО», — написал губернатор.

Ранее в этот день в Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность. Также 6 марта в регионе после атаки украинского беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Железногорском районе. Через некоторое время в тот же склад ГСМ попал второй беспилотник.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.