Резервуар с топливом загорелся в Курской области после атаки украинского БПЛА
Резервуар с топливом загорелся в Курской области после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 6 марта.
«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — написал он в Telegram.
По его словам, подробности атаки пока выясняются.
Ранее 6 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью: сначала один над регионом, потом второй непосредственно над Воронежем и третий снова над регионом. В результате этих атак никто не пострадал, разрушений не было.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в его регионе недалеко от села Ближнее Белгородского района тоже сбили украинский беспилотник.
За день до этого российская ПВО уничтожила еще три беспилотника в Белгородской области, а также было уничтожено несколько беспилотников в Курской области.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.