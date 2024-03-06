Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области. Об этом 6 марта сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Гусев уточнил, что в результате попытки атаки беспилотника пострадавших нет.

В Минобороны России сообщили, что инцидент произошел около 7:00 мск.

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― сказано в Telegram-канале министерства.

За день до этого российская ПВО уничтожила еще три беспилотника в Белгородской области, также было сбито несколько беспилотников в Курской области.

Кроме того, во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что железнодорожная станция Глушково попала под обстрел со стороны ВСУ. При атаке были повреждены линии электропередачи. Без электричества остались станция Глушково и село Кульбаки.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.