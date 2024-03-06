Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Воронежем

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем, об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев 6 марта.

«В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал он в Telegram.

Гусев призвал жителей региона быть внимательными, потому что опасность атаки беспилотными летательными аппаратами пока сохраняется.

Вскоре после этого над Воронежской областью ликвидировали еще один украинский БПЛА самолетного типа. Таким образом, общее количество атак на регион и областной центр за утро достигло трех. В этот раз, предварительно, тоже никто не пострадал.

Ранее 6 марта Гусев сообщал о беспилотнике самолетного типа, который силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Воронежской областью. В Минобороны России уточнили, что это произошло около 7:00 мск. Пострадавших и разрушений не было.

За день до этого российская ПВО уничтожила еще три беспилотника в Белгородской области, также было сбито несколько беспилотников в Курской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.