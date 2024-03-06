Второй украинский дрон атаковал склад ГСМ в Курской области

Второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал склад ГСМ в Железногорском районе. Об этом 6 марта в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Второй украинский дрон попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе Курской области», — написал глава региона.

Старовойт уточнил, что при атаке никто не пострадал, оперативные службы работают на месте.

Утром в тот же день украинский БПЛА совершил атаку на ГСМ в Железногорском районе. Тогда также обошлось без пострадавших.

Ранее, 6 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью: сначала один над регионом, потом второй непосредственно над Воронежем и третий снова над регионом. В результате этих атак никто не пострадал, разрушений не было.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в его регионе недалеко от села Ближнее Белгородского района тоже сбили украинский беспилотник.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.