Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области

В Суджанском районе Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал 6 марта в своем Telegram-канале.

«Суджанский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Курской области после атаки украинского беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Железногорском районе. Через некоторое время в тот же склад ГСМ попал второй беспилотник.

В прошлый раз сирена ракетной опасности была запущена в Курской области 29 февраля. Она распространилась на Курск и Курский район.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.