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Военный эксперт заявил о понимании Западом проигрыша Украины

Эксперт Михайлов: в НАТО утешают Украину, так как понимают, что она проиграла
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вашингтон делает заявления о наличии военных планов у Киева, способствующих победе в конфликте, на фоне понимания проигрыша Украины. Как отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» 6 марта, для РФ нет никаких сюрпризов на поле боя.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сказал на брифинге, что Вашингтон верит в то, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) приготовлены военные сюрпризы для России. По словам дипломата, США «с нетерпением ждут результатов».

«Вашингтон делает такие заявления, потому что ему необходимо сейчас, учитывая несогласованность вопросов финансовой и военной поддержки среди членов НАТО, даже не элитам, а украинским гражданам вернуть какой-то боевой дух и ощущение приближающейся победы, которой на самом деле не будет. Все военные руководители НАТО прекрасно понимают, что украинский кейс Западом проигран и военного поражения России на поле боя не будет», — считает Михайлов.

По его мнению, сейчас для Запада стоит другой вопрос — как выйти из украинского кейса, не выглядев при этом проигравшей стороной, расписавшись тем самым еще раз в бесполезности своей военной поддержки.

«Поэтому Вашингтон начинает выдумывать новые информационные нарративы, что сейчас вы увидите какое-то чудо-оружие, вы увидите какие-то сюрпризы. Все виды вооружений, которые Украина может применить, мы и так представляем», — указал военный эксперт.

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Ранее, 4 марта, обозреватель издания Forbes Дэвид Экс поделился мнением, что ВСУ значительно уступают Вооруженным силам (ВС) РФ по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб. Более того, Украине даже с помощью западных союзников никогда не удастся превзойти Россию по этому показателю, уточнялось в публикации.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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