Вашингтон верит, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) приготовлены военные сюрпризы для России, заявил 5 марта на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов», — сказал он.

По словам дипломата, США «с нетерпением ждут результатов».

Накануне обозреватель Forbes Дэвид Экс поделился мнением, что ВСУ значительно уступают Вооруженным силам (ВС) РФ по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб. Более того, Украине даже с помощью западных союзников никогда не удастся превзойти Россию по этому показателю.

Ранее, 25 февраля, пленный боец ВСУ Максим Попок рассказал, что российские десантники работают слаженно, каждый из них знает свою позицию, в отличие от военных ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.