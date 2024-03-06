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Собянин анонсировал новые проекты по программе создания мест приложения труда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По программе создания мест приложения труда одобрено пять новых объектов, которые будут построены в разных районах Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, недалеко от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» появится торговый центр. Рядом с метро «Коммунарка» будут построены многофункциональное здание с офисным центром, торговыми площадями и спорткомплексом, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

В свою очередь, у станции МЦК «Хорошево» построят общественно-деловой комплекс, также общественно-деловой центр возведут между станциями метро «Аэропорт» и «Динамо». Офисный центр также появится вблизи станции метро «Беломорская». Благодаря этим объектам будет создано свыше 19 тыс. рабочих мест, уточнил Собянин.

Ранее в марте заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Новой Москве инвесторы построят 43 объекта по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. В результате появятся больше 51 тыс. рабочих мест. Общая площадь объектов составит 1,3 млн кв. м.

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