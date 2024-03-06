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В Гагаузии выразили надежду на помощь Турции в защите особого статуса региона

Гуцул рассчитывает, что Анкара не даст Кишиневу ущемлять особый статус Гагаузии
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Фото: AP Photo/Sergei Grits
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Гагаузская автономия рассчитывает на помощь Турции в защите особого правого статуса региона от дискриминационной политики Молдавии. Об этом 6 марта заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Мы рассчитываем на то, что официальная Анкара повлияет на молдавские власти и не позволит ущемлять наш особый правовой статус», — рассказала она в интервью «РИА Новости».

Также она сообщила, что в сентябре прошлого года обсуждала данный вопрос с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом.

При этом глава Гагаузии добавила, что речи о выходе автономии из состава Молдавии сейчас не идет. Кроме того, Гуцул заявила, что руководству Молдавии в стремлении в Европейский союз (ЕС) придется считаться с мнением Гагаузии.

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Накануне Конституционный суд Молдавии признал незаконными положения налогового кодекса, направленные на сокращение финансирования Гагаузии. В октябре 2023 года парламент Молдавии принял поправки, в соответствии с которыми возврат НДС экономическим агентам Гагаузии осуществлялся из регионального бюджета, а не республиканского. Эти изменения приводили к потере $6,8 млн в бюджете автономии.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Действующая глава Гагаузии Евгения Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.

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