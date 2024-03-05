Конституционный суд Молдавии отказал в сокращении финансирования Гагаузии

Конституционный суд Молдавии признал незаконными положения налогового кодекса, направленные на сокращение финансирования Гагаузии. Соответствующее постановление было принято 5 марта на заседании, трансляцию которого вел суд в YouTube.

«Объявляется противоречащим конституции п. 11 ст. 6 Налогового кодекса Республики Молдова. До внесения поправок парламентом возмещение НДС и акцизов экономическим агентам автономного территориального образования Гагаузия будет производиться из государственного бюджета Республики Молдова», — зачитала решение председатель суда Домника Маноле.

В октябре 2023 года парламент Молдавии принял поправки, в соответствии с которыми возврат НДС экономическим агентам Гагаузии осуществлялся из регионального бюджета, а не республиканского. Эти изменения приводили к потере $6,8 млн в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Действующая глава Гагаузии Евгения Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.