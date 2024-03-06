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В Израиле усомнились в легитимности БАПОР и предложили его заменить

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Израиль углубляет конфликт с Ближневосточным агентством для помощи палестинским беженцам ООН (БАПОР) и заявляет, что не менее 450 сотрудников организации причастны к террористической деятельности в секторе Газа. Об отказе агентству в легитимности заявил «Известиям» советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

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«Нами были предоставлены неисчислимые доказательства причастности БАПОР к террористической деятельности. Это агентство не может быть легитимной организацией на территории сектора Газа. Функции БАПОР после окончания войны [в палестинском анклаве] вполне может выполнять Красный Крест или ВОЗ», — сказал он.

Претензии Израиля не сводятся лишь к БАПОР — недовольно правительство еврейского государство и ООН, и ее участникамм. На фоне разногласий глава МИД Израиля Исраэль Кац 4 марта заявил об отзыве своего постпреда при организации Гилада Эрдана.

«Я поручил нашему постпреду при ООН Гиладу Эрдану вернуться в Израиль для срочных консультаций в связи с попыткой ООН умолчать о серьезном докладе о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его пособниками 7 октября», — сообщил глава израильского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал включить ХАМАС в список террористических организаций во всем мире и признать спонсорами терроризма те страны, которые поддерживают палестинское движение, по-видимому, подразумевая в том числе и Россию. В МИД РФ отреагировали на обвинения ближневосточного партнера, сравнив палестинцев с народом Донбасса, который уже 10 лет подвергается постоянным обстрелам.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия вместе с ООН будет противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа в нарушение международного гуманитарного права как борьбу с террористами.

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