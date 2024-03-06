Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Происшествия
Резервуар с топливом загорелся в Курской области после атаки украинского БПЛА
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Происшествия
В Воронеже 52 человека эвакуированы из пожара в пансионате
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Экономика
«Газпром» подал арбитражный иск к польским EuRoPol GAZ и Orlen
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

Во Франции усомнились в способности ЕС помогать Киеву в долгосрочной перспективе

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские политики сомневаются в способности Евросоюза (ЕС) оказывать долгосрочную поддержку Украине. Об этом 5 марта сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе в отношении России. Есть сомнения в нашей возможности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Не нужно скрывать это от французов», ― заявил дипломат в эфире телеканала TF1.

По словам Сежурне, причиной тому служит неясный исход выборов президента Соединенных Штатах, что делает туманной перспективу присутствия Вашингтона в качестве одного из ключевых союзников Украины.

Кроме того, подчеркнул дипломат, поддержка Киева со стороны ЕС может испариться на фоне влияния России на общественное мнение в европейских странах.

Игра огнем: как российские военные уничтожают натовскую технику
Все типы поставленных Украине танков оказались уязвимыми

В тот же день президент Чехии Петр Павел после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что необходимо искать новые варианты расширения помощи Украине, не исключая и небоевого присутствия военного контингента стран Европы. Павел подчеркнул, что имеет в виду разные формы помощи и «небоевое взаимодействие» с ВСУ.

Тогда же Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии о закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза (ЕС). При этом покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС, а за счет двусторонних взносов стран-участниц.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024