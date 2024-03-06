Во Франции усомнились в способности ЕС помогать Киеву в долгосрочной перспективе

Европейские политики сомневаются в способности Евросоюза (ЕС) оказывать долгосрочную поддержку Украине. Об этом 5 марта сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе в отношении России. Есть сомнения в нашей возможности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Не нужно скрывать это от французов», ― заявил дипломат в эфире телеканала TF1.

По словам Сежурне, причиной тому служит неясный исход выборов президента Соединенных Штатах, что делает туманной перспективу присутствия Вашингтона в качестве одного из ключевых союзников Украины.

Кроме того, подчеркнул дипломат, поддержка Киева со стороны ЕС может испариться на фоне влияния России на общественное мнение в европейских странах.

В тот же день президент Чехии Петр Павел после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что необходимо искать новые варианты расширения помощи Украине, не исключая и небоевого присутствия военного контингента стран Европы. Павел подчеркнул, что имеет в виду разные формы помощи и «небоевое взаимодействие» с ВСУ.

Тогда же Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии о закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза (ЕС). При этом покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС, а за счет двусторонних взносов стран-участниц.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.