В Уфе группа подростков потушила Вечный огонь в парке имени И. Якутова. Об этом 5 марта со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

«В парке имени И. Якутова группа молодых людей потушила Вечный огонь на могиле героев гражданской войны и участников [Октябрьской] революции, где захоронен первый башкирский чекист Н.И. Зенцов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушителям в районе 15–16 лет. Сейчас их личности установлены — четверо подростков были переданы следственным органам.

В январе двое детей забросали Вечный огонь снегом и петардами в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По словам очевидца, дети в возрасте от 9 до 13 лет начали кидать пиротехнику в огонь, установленный на военном мемориале, а затем засыпали его снегом. Один из детей также пнул ногой элемент памятника в виде звезды.

Ранее, 23 декабря, в Мордовии 10-летний мальчик потушил пламя Вечного огня, бросив в него комок снега. Полицейские после проверки записей с камер видеонаблюдения оперативно разыскали нарушителя.