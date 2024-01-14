Дети кинули снег и петарды в Вечный огонь в ХМАО
Двое детей забросали Вечный огонь снегом и петардами в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом 13 января рассказал Telegram-канал «Это Юганск, детка!».
По словам очевидца, дети в возрасте от 9 до 13 лет начали кидать пиротехнику в огонь, установленный на военном мемориале, а затем засыпали его снегом. Один из детей также пнул ногой элемент памятника в виде звезды.
«Очень странное поведение и неуважение к памяти и людям, которые будут чинить, если это сломается», — написал подписчик.
Ранее, 23 декабря, в Мордовии 10-летний мальчик потушил пламя Вечного огня, бросив в него комок снега. Полицейские после проверки записей с камер видеонаблюдения оперативно разыскали нарушителя.
До этого, 22 декабря, два малолетних школьника потушили Вечный огонь у мемориала «Скорбящая мать» в подмосковном городе Пушкино, кинув снег в сопло. Инспекторы провели с детьми профилактическую беседу. Работа Вечного огня была возобновлена.