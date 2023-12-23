В Мордовии 10-летний мальчик снежком потушил пламя Вечного огня
В Мордовии несовершеннолетний потушил пламя Вечного огня, бросив в него комок снега. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает МВД России в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в городе Рузаевка у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Полицейские после проверки записей с камер видеонаблюдения оперативно разыскали нарушителя, им оказался 10-летний мальчик.
Ребенок объяснил инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), что решил бросить снежок, чтобы посмотреть, погаснет пламя или нет. Отмечается, что семья школьника благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит.
На данный момент сотрудники ОМВД России по Рузаевскому району проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов»). По результатам этих действий будет принято процессуальное решение.
Ранее, 22 декабря, сообщалось, что два малолетних школьника потушили Вечный огонь у мемориала «Скорбящая мать» в подмосковном городе Пушкино, кинув снег в сопло. Инспекторы провели с детьми профилактическую беседу. Работа Вечного огня была возобновлена.