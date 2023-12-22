Дети потушили Вечный огонь у мемориала «Скорбящая мать» в Пушкино

Два малолетних школьника потушили Вечный огонь у мемориала «Скорбящая мать» в подмосковном городе Пушкино, кинув снег в сопло. Как сообщил 22 декабря источник «Известий», об инциденте, произошедшем накануне, в дежурную часть Управления МВД по Московской области сообщил отец одного из мальчиков.

По данным ведомства, дети решили проверить, потухнет пламя или нет. Участником инцидента оказался школьник 2-го класса, чей отец сообщил о происшествии в полицию, а также двоюродный брат ребенка, учащийся 3-го класса.

Инспекторы провели с малолетними профилактическую беседу. Работа Вечного огня была снова возобновлена в 17:00.

До этого, 10 декабря, дети в городе Красное Село, входящем в состав Красносельского района Санкт-Петербурга, потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом. Это попало на камеры наблюдения. После этого они скрылись. Позднее правоохранительные органы задержали двух ребят 10 и 14 лет.

В ходе проверки выяснилось, что они и их родители являются гражданами ближнего зарубежья и проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что их депортируют из России.