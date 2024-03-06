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Гвардии младший сержант Бурлак спас троих сослуживцев из-под артиллерийского обстрела

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Личный состав подразделения российских военнослужащих под командованием майора Евгения Клоповского захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на численное превосходство противника. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне СВО в среду, 6 марта, рассказали в Минобороны.

Перед группой военнослужащих во главе с майором Клоповским стояла боевая задача по штурму опорных пунктов и закреплению на них. Ночью в лесополосе командир обнаружил оборудованную вражескую огневую позицию, предназначенную для ведения минометного огня. Оценив обстановку, Клоповский принял решение ликвидировать боевиков ВСУ, несмотря на их численное превосходство.

Подобравшись к позициям врага, группа ВС РФ внезапно атаковала. ВСУ пытались перегруппироваться для отражения атаки, но понесли значительные потери и были вынуждены отступить. В результате группа Клоповского уничтожила более десяти украинских боевиков и выполнила боевую задачу без потерь личного состава.

Тем временем гвардии младший сержант Илья Бурлак в составе подразделения выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта противника. Он смог скрытно переместиться на окраину вражеских позиций, где уничтожил нескольких украинских националистов.

После этого группа ВС РФ проникла и заняла вражеский опорпункт. Позже подразделение Бурлака попало под массированный артиллерийский обстрел, в котором трое военнослужащих были ранены. Гвардии младший сержант оказал им первую медицинскую помощь и вынес в безопасное для эвакуации место.

Благодаря смелым и решительным действиям Бурлака российские военнослужащие захватили опорный пункт ВСУ и спасли жизни боевым товарищам.

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Ранее, 5 марта, в Минобороны рассказали, как штурмовая группа младшего сержанта Сергея Адина смогла зайти в один из опорпунктов противника во время выполнения задач по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций. Под постоянными атаками бойцы ВС РФ смогли несколько дней удерживать участок до прихода основных сил.

2 марта в Минобороны сообщили, что ВС РФ улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на купянском, донецком и авдеевском направлениях в зоне специальной военной операции. В частности, на донецком направлении потери противника составили более 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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