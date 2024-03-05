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В Кронштадте показали робота Ивана для освоения Арктики

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Фото: скриншот
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Робота Ивана, который поможет человеку осваивать Арктику, продемонстрировали 5 марта на II Всероссийском молодежном Арктическом форуме в Кронштадте.

Как рассказали организаторы форума, Арктика — наукоемкий регион, который даже в привычных сферах требует особых подходов. Что касается изобретений, над которыми сейчас работают студенты, это, прежде всего роботы. Летающие и те, которые на земле смогут взять на себя некоторые функции человека. Например, как робот Иван.

«У него встроена система распознания объектов физиономии человека. Он распознает нас как разработчиков, также он определяет координаты в пространстве, может ориентироваться. Он автономен и работает от батарейного блока», — отметила участница форума, инженер Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Варвара Минеева.

Форум проходит на базе Музея военно-морской славы в Кронштадте. На нем обсуждают перспективы развития Арктической зоны, разработку полезных ископаемых, инновационные технологии и экологические задачи.

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В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России зависит от развития Дальнего Востока и Арктики. Он указал на необходимость осваивания данных территорий.

До этого, в декабре 2023 года, российский лидер заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

В конце июня того же года Путин также указывал на приоритетность для России вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Тогда же он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению данных задач.

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