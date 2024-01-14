Путин заявил о важности Дальнего Востока и Арктики для будущего России

Будущее России зависит от развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — сказал он на видео, опубликованном 14 января в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин отметил, что руководство страны занимается развитием Дальнего Востока с начала 2000-х годов, а более активная работа началась после 2013 года.

«Огромный по своей территории, малозаселенный, 12 млн граждан всего проживает. А Азия мало того, что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны еще и тенденции этого развития», — сказал президент.

Ранее, 11 декабря, Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

Кроме того, 8 декабря член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Депутат также выразил мнение, что закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня.

В конце июня Путин также указывал на приоритетность для России вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Тогда же он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению данных задач.