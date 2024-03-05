В МВФ предупредили о сохраняющейся уязвимости банковского сектора США

Американский банковский сектор по-прежнему остается уязвим после крахов ряда крупных финансовых организаций США. Об этом говорится в аналитической записке Международного валютного фонда (МВФ), опубликованной 5 марта на его сайте.

По оценке экспертов, это происходит даже на фоне восстановления сектора после кризиса прошлого года, а доверие инвесторов к нему сейчас неустойчиво.

На банковскую отрасль Соединенных Штатов влияют изменения в ожиданиях рынка на тему темпов и сроков снижения процентных ставок и потери крупных региональных банков, пояснили аналитики. Помимо этого, их беспокойство вызывают и высокие нереализованные убытки кредитных организаций из-за повышения процентных ставок.

Серьезные проблемы в банковском секторе США начались в марте 2023 года, когда стало известно о банкротстве в США одного из крупнейших банков — Silicon Valley. Кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года. Затем также были закрыты Signature Bank, Silvergate и First Republic Bank.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что после банкротства в США ряда крупных инвестиционных банков в ближайшее время ожидаются трудности и у региональных банков, а в июле CNBC писал, что в дальнейшем США могут столкнуться с новой волной слияний и поглощений уже в сегменте средних по капитализации банков.