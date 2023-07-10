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В США допустили сильнейший с 2008 года финансовый кризис
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В США допустили сильнейший с 2008 года финансовый кризис

CNBC: банковский сектор США может столкнуться с самым значительным кризисом с 2008 года
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Фото: Global Look Press/Bastiaan Slabbers
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После банкротства нескольких крупных кредитных организаций, например Silicon Valley Bank (SVB) и First Republic Bank, США могут столкнуться с новой волной слияний и поглощений средних по капитализации банков. Об этом в понедельник, 10 июля, пишет CNBC со ссылкой на источники и аналитиков.

Издание сообщает, что начавшийся американский кризис в марте этого года всё еще продолжается. На ситуацию могут оказать влияние курс по ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), увеличение ключевой ставки и убытки в сегменте коммерческой недвижимости и другие.

Отмечается, что повышение кредитной ставки может привести к убыткам по ценным бумагам, которые хранятся в банках. Это побудит вкладчиков снимать наличные со счетов, ограничивая основной способ заработка банков — доходы от разницы между кредитными и депозитными ставками.

По словам аналитиков, экспертов и руководителей кредитных организаций, в банковском секторе Соединенных Штатов могут произойти значительные изменения со времен финансового кризиса 2008 года. В ближайшие несколько лет многим кредитным организациям придется перейти под контроль более сильных — с большей капитализацией. Это может произойти рыночными силами либо с помощью регулирующих органов власти.

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Угроза экономического кризиса в США возникла после банкротства одного из крупнейших банков — SVB в марте. Кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупного банка стало первым после финансового кризиса 2008 года. 12 марта был закрыт Signature Bank.

16 апреля министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство SVB, снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию. Она добавила, что пока не видит ничего драматичного, что бы могло повлиять на перспективы американской экономики.

26 апреля сообщалось, что акции First Republic Bank рухнули почти на четверть после того, как финансовое учреждение заявило о массовом оттоке депозитов. По словам директора Нила Холланда, этот процесс был спровоцирован банкротством SVB.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что после банкротства в США ряда крупных инвестиционных банков в ближайшее время ожидаются трудности и у региональных банков. По мнению экспертов, такое развитие событий связано с серьезной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости в стране на общую сумму $1,5 трлн.

В 2006 году в США снизилось число продаж домов. Через год начался ипотечный кризис, который перерос в кризис высокорисковых ипотечных кредитов. В том же году крупные кредитные организации обанкротились, спасти их пытались национальные правительства. Кризис начал перерастать в финансовый и затронул не только Соединенные Штаты. Уже в 2008 году он стал мировым. В странах снизились объемы производства, спрос и цена на продукты, а также вырос уровень безработицы.

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