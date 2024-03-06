«Не мне судить Абаскаля»

В последний месяц московский «Спартак» оказался в эпицентре серии скандалов. На прошлой неделе лидер красно-белых Квинси Промес не смог вылететь с командой в Москву со сбора в Дубае. Его задержала полиция по делу о ДТП, обсуждалась возможность экстрадиции в Голландию, где футболиста заочно осудили на шесть лет по делу о контрабанде наркотиков.

В день игры на чемпионате России против петербургского «Зенита» главный тренер Гильермо Абаскаль после установки на матч покинул команду и улетел в Москву. Формально испанец не мог руководить подопечными из-за дисквалификации, но его отсутствие на трибунах всё равно вызвало скандал. На этом фоне уже мало кто вспоминает события начала февраля, когда ряд скандальных высказываний в отношении Абаскаля выдал агент капитана «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинёв.

При этом «Спартак» умудрился добыть ничью (0:0) с «Зенитом» и поднялся на четвертое место в РПЛ. В интервью «Известиям» защитник красно-белых Павел Маслов поделился впечатлениями о ситуациях с Абаскалем, Промесом и Джикией, прокомментировал результат первого после зимней паузы матча, и рассказал о том, почему не ушел из «Спартака» зимой, несмотря на то что почти не получает игрового времени.

— Заранее знали, что Абаскаль уедет из Питера после установки на матч?

— Нет. Он нам объявил об этом в отеле утром в день матча с «Зенитом».

— Он как-то объяснил этот отъезд?

— Ничего не объяснял. Да и мы не интересовались причинами.

— Уместно было такое поведение с его стороны? Да, практический смысл от присутствия Абаскаля на стадионе отсутствовал — он не мог зайти в раздевалку или связаться с помощниками. Но символически этот жест мог негативно сказаться на команде?

— Не мне судить. Результат матча удовлетворительный. Может быть, это к лучшему.

— Как он настраивал вас на игру с учетом этих обстоятельств?

— Ничего особенного не говорил. Обычная установка была, как и на многие другие игры. Ничего сверхъестественного. В тактическом плане тоже ничего нового не было, потому что об этом поговорили уже давно — на сборах тренерский штаб нам объяснил, как будем играть.

— В чем «Спартак» поменялся за время зимних сборов?

— Пока рано судить. Весенняя часть сезона покажет. Конечно, все мы люди, и все мы меняемся, развиваемся. В любом случае, начали мы с выездной ничьей с «Зенитом», хорошо сыграли не только в плане результата, но и качества футбола. Провели один из лучших наших матчей за долгое время. Не пропустили и неплохо выглядели в атаке. Считаю, что заслуженно добились ничьей.

— За счет чего «Спартак» сумел избежать поражения от «Зенита»?

— За счет того, что на поле был очень хороший коллектив. Была максимальная сплоченность внутри команды — и тех, кто вышел на поле, и тех, кто остался на скамейке запасных. Все бились друг за друга, Максименко пару раз нас здорово выручил. Все отдавались на поле, а тренерский штаб, который замещал Абаскаля, отлично проявил себя по ходу матча. Командная работа — по-другому не скажешь.

— Есть вера, что можете весной побороться за самые высокие места?

— Глупо вообще выходить на поле без веры в то, что ты можешь выиграть и бороться за самые высокие места.

— Обсуждали зимой с Абаскалем ваше будущее?

— Обсуждали и с Гильермо, и с Томашем (Амаралом, новым спортивным директором «Спартака». — «Известия»). Они выразили свою позицию. Я ее услышал и принял.

— Нет мысли попробовать пересидеть Абаскаля, у которого летом закончится контракт?

— Я не мыслю такими категориями. Хорошо отношусь к Гильермо. Этот человек — настоящий профессионал. Он работает, и я отдаю себя на тренировках. А там уже Абаскаль принимает решение, кому играть. Думаю, что мысль о том, чтобы пересидеть кого-то, абсолютно некорректна.

— Насколько серьезными были варианты с уходом в аренду?

— Предложения были. Но мы разговаривали с Томашем. Он транслировал свою позицию по поводу тех или иных вариантов с арендой. И мы с ним приняли решение, что я остаюсь.

— За счет каких аргументов он склонил вас к такому решению?

— Решение по трансферу принимает спортивный директор. Он транслировал свою позицию и давал ответ клубам, которые мною интересовались.

— Но что конкретно он транслировал, что это убедило вас минимум на полгода остаться в «Спартаке», рискуя и дальше находиться в глухом запасе?

— Это был личный разговор.

— Хорошо, но для вас лично какие имеются доводы в пользу продолжения карьеры в «Спартаке» при том, что есть возможность постоянно играть в других клубах, пусть и статусом ниже?

— Может быть, в «Спартаке» весной ситуация изменится. И я стану больше играть, сумев убедить Абаскаля, что достоин места в составе. Разумеется, я хочу играть, и как можно больше. И буду отталкиваться от этого.

— Всерьез верите, что можете отвоевать место в основе при Абаскале после того, как он с лета почти не давал вам играть?

— Ситуация пока так складывается. Но мы же все знаем, что жизнь меняется. Может быть, Гильермо изменит свой взгляд. Может быть, еще что-то случится.

— Для себя поняли, почему он стал так относиться к вам?

— Не знаю. Искренне говорю: не знаю.

— Когда поняли, что Промес не летит с вами из Дубая?

— В автобусе, во время трансфера из терминала в самолет.

— Шок был?

— Шока не было. Особо не интересовался случившимся. Просто нам сказали, что Промеса не пропустили на паспортном контроле. Принял это как факт и сел спокойно смотреть ютубчик.

— Когда зимой суд в Голландии приговорил Промеса к шести годам тюрьмы, было ощущение, что он подавлен?

— Нет, мне казалось, он был спокоен. Хорошо работал, усердно тренировался. Был такой же веселый, как обычно.

— Как отреагировали на ситуацию с испортившимся полем на домашнем стадионе? Из-за этого ближайший домашний матч с «Факелом» придется проводить на другой арене.

— Конечно, как и все, расстроился. Всегда приятно играть при своих трибунах на родном стадионе. Но что есть, то есть. Ничего с этим мы поделать не можем.

— Во время сборов возник скандал вокруг Георгия Джикии. Сначала из-за серии интервью его агента Вадима Шпинёва с жесткой критикой Абаскаля. Потом — после выступления самого Георгия, который, хоть и не высказывал негатив в отношении Гильермо, многие восприняли это как признак конфликта. Это накалило обстановку внутри команды?

— Могу говорить только за себя. Абсолютно не заметил, чтобы обстановка накалилась. Георгий выразил свое мнение по этому поводу. Не хочу комментировать, что он сказал и как сказал. Это его дело. На мне это никак не сказалось.

— Его агент сказал, что Джикии не будет в «Спартаке», если летом останется Абаскаль. Вы можете про себя сказать то же самое?

— Я не собираюсь этого делать.

— Не собираетесь уходить из «Спартака», если останется Абаскаль?

— Не собираюсь давать какие-то интервью и говорить то, о чем вы говорите (улыбается).

— Хорошо, а есть срок, когда вы категорически будете настаивать на смене клуба, если ситуация с игровым временем не улучшится? Так, что никакие аргументы Амарала не подействуют?

— Вы же тоже понимаете, что спортсмен связан контрактом с клубом. В одностороннем порядке он не может принять решение уйти в аренду или уйти вообще.

— У вас со «Спартаком» контракт до ближайшего лета — в принципе уже сейчас вы можете вести переговоры с другими клубами.

— Я собираюсь делать свою работу максимально качественно. А дальше будем смотреть по ситуации.

— Кто, кроме армянского «Урарту», предлагал вам уйти в аренду?

— Было несколько сербских клубов и команд РПЛ.

— В родную «Тюмень» не звали — помочь ей в борьбе за выход в РПЛ?

— Нет, не звали (улыбается). С клубом не разговаривал.

— За счет чего вообще «Тюмень» держится так высоко в таблице первой лиги в этом сезоне, находясь сейчас в зоне переходных матчей и недалеко от зоны прямого выхода в РПЛ?

— Честно говоря, за их игрой в этом сезоне пристально не следил. Но, конечно, рад за родную команду. Если «Тюмень» выйдет в РПЛ, то это будет прекрасно для города, для развития. Прекрасный город — чистый, красивый. Всё будет круто, если команда выйдет в премьер-лигу.