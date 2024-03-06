Масленица-2024: какого числа, приметы и запреты, рецепты блинов с начинкой

В первый месяц весны в России ежегодно отмечают старинный народный праздник — Масленицу. В Масленую неделю принято с веселыми песнями и плясками провожать зиму и встречать долгожданную весну, в честь которой готовят румяные блины. Когда появился праздник, какие традиции существуют в каждый день Масленицы и с какими начинками можно приготовить главное блюдо праздника — рассказывают «Известия».

Масленица-2024: что за праздник, почему в разные дни и связь с Пасхой

Масленица — это древний славянский праздник, зародившийся в языческой культуре и сохранившийся после принятия христианства на Руси. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, когда считалось, что природа начинает просыпаться от зимней спячки.

По одной из версий ряда ученых, праздник был посвящен Велесу — языческому богу трех миров, властвующему над миром светлых славянских богов, человеческим и в загробном пространстве темных богов. Славяне почитали Велеса как бога плодородия и сельского хозяйства, поэтому на Масленицу проводили разные обряды и готовили угощения, чтобы задобрить его и попросить о богатом урожае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По другой версии, Масленицу считали днем символической смерти зимы, поскольку праздник приходился на период весеннего равноденствия. До Петровских реформ начало нового года на Руси отмечали в первый день марта, это время обозначало победу весны над зимой и вхождение в царствование Ярила — бога живительного весеннего солнца.

Православная церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав Сырной седмицей (она отмечалась за неделю перед началом главного у христиан Великого поста), когда уже нельзя было есть мясо, но разрешались молочные продукты. Даты начала и окончания Масленой недели связаны со временем празднования Пасхи, которая каждый год приходится на разные календарные числа. В 2024 году она попадает на 5 мая, а Великий пост начинается за 47 дней до нее, 18 марта. Поэтому Масленица отмечается за неделю до начала поста — с 11 по 17 марта.

Масленица: традиции, обычаи, что нельзя делать

На Руси Масленица издавна праздновалась широко и шумно. Хозяйки пекли блины с разными начинками, молодежь каталась на украшенных тройках с колокольчиками, в городах и селах устраивали массовые гулянья, балаганы и чаепития в кругу семьи.

Зиму также провожали задорно — с частушками, песнями и плясками, а также различными играми. Одной из самых популярных праздничных забав было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры делились на две команды. Одна должна была взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.

Еще одним ключевым обрядом праздника было торжественное сжигание чучела зимы. Традиция восходит к древним временам. Тогда божество, олицетворяющее зиму и смерть, называли Мореной. В начале зимы ее почитали и задабривали, чтобы почва за этот период напиталась влагой и дала хороший урожай летом, а на Масленицу богиню, наоборот, всячески бранили, чтобы холодная погода поскорее сменилась теплыми днями. Кроме того, на некоторых территориях было принято закапывать куклу, олицетворяющую зиму, в землю, а в других регионах ее разрывали на части и раскидывали кусочки по полю.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Праздничная неделя делилась на два периода — узкую (первые три дня) и широкую Масленицу. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами и приводить дом в порядок, а с четверга все работы прекращались и можно было всё время посвятить гуляньям и семейным трапезам.

В народе каждый день Масленицы имел свое название. Первый день именовали «встреча» , когда завершалась подготовка к празднику и начинали печь блины. Второй день назывался «заигрыши» . Молодежь большими компаниями устраивала катания с ледяных горок и играла в различные зимние игры. В этот день начинали приглашать друг друга на блины. Третий день звали «лакомка» , когда было принято, чтобы теща приглашала зятя на блины. На четвертый день, «разгуляй», уличные празднества становились массовыми — люди катались на лошадях, шумно пировали и проводили веселые кулачные бои. В пятый день было принято звать тещу на блины, а сам день называли «тещины вечерки». Шестой день именовали «золовкины посиделки». Невестки приглашали золовок (сестер мужа) на блины и задабривали их подарками. Последний день Масленицы называли «проводы», или «Прощеное воскресенье», когда верующие просили друг у друга прощение за всё, чем могли обидеть когда-то. После этого шли в баню, где смывали всю накопившуюся за год негативную энергию, чтобы начать неделю Великого поста с чистыми телом и душой.

Масленица: символизм блинов и их популярные рецепты

В народе укоренилось мнение, что блины на Масленицу символизируют солнце. Однако, по мнению фольклористов, изначально блины были поминальным блюдом. Поэтому первый блин не ели, а отдавали нищим, чтобы те помолились за усопших. Также считалось, что чем больше блинов на праздник хозяйка испечет, тем богаче и удачнее будет год.

Сейчас блюдо стало символом радости и весны. По данным ВЦИОМа, блины по случаю этого праздника готовят почти 80% россиян, в то время как в гуляньях участвует меньше половины соотечественников.

Существует большое количество рецептов главного праздничного блюда Масленицы. Блинное тесто можно приготовить на молоке, кефире, воде, с добавлением дрожжей и сахара или без них.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Классический рецепт теста для блинов состоит из пяти ингредиентов. В глубокой таре необходимо смешать 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, 200 г пшеничной муки, 500 мл молока и щепотку соли. Массу необходимо взбить венчиком, пока она не станет однородной, и дать настояться 20 минут. Выпекать блины нужно с двух сторон на сильно разогретой сковороде.

В готовые блины можно положить разные начинки. Часто на Масленицу готовят блины с говяжьим или свиным фаршем. Чтобы начинка получилась сочной, в обжаренный фарш нужно добавить лук, томатную пасту и полстакана кипятка, а после потушить массу в течение 10 минут. Также в качестве мясной сытной начинки можно использовать куриное мясо и грибы, которые достаточно обжарить и дополнить специями по вкусу.

Необычный нежный вкус имеют блины с красной рыбой и творожным сыром. Для приготовления этой начинки подойдет любая слабосоленая рыба — форель, лосось, кета или другая. Нужно щедро смазать блин творожным сыром и выложить на один из краев кусочки рыбы. После чего блин можно скрутить в рулет или сложить конвертиком.