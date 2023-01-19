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Вкусные блины на кефире: шеф-повар предствил лучший рецепт на Масленицу

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Самые вкусные блины на Масленицу получатся у тех, кто приготовит их на кефире. Об этом заявил шеф-повар Алексей Зимин.

«Самые лучшие, самые простые (рецепты блинов. — Ред.) — это на кефире. Кефир, дрожжи, чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли. И муки так, чтобы густота была как у крем-супа. Минут 40 — час пусть постоят, прежде чем печь, чтобы дрожжи поработали», — рассказал шеф-повар.

Зимин отметил, что также можно печь блины и на молоке, и на воде, как это принято в индийских кулинарных традициях. Шеф-повар также отметил, что вкусные блины можно приготовить и без начинки, поскольку есть их и так можно с чем угодно.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян предпочитают сметану в качестве начинки к блинам — за нее проголосовали 50% опрошенных. На втором месте по популярности идут варенье и джем (33%), третье место поделили сгущенное молоко и творог (по 23%).

Специально для читателей «Известий»: Масленица 2023: когда начинается и заканчивается в России, народные приметы.

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