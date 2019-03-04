«Роскачество» дало рекомендации по покупке лучших продуктов для блинов

Специалисты «Роскачества» в связи с наступившей Масленицей дали рекомендации о том, как избежать некачественных ингредиентов для блинов или начинок к ним.

В поле зрения экспертов попали мука, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца, мед, сгущенное молоко, а также творог.

Мука

То, какими получатся блины при выпечке, зависит от сорта муки и помола. Так, блины из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» получатся тонкими и воздушными, рассказали в «Роскачестве».

Мука в плотной бумажной упаковке лучше хранится и не плесневеет в отличие от продукции в целлофановых пакетах.

«Идеальным цветом считается белый и кремовый, в то время как потемневший цвет косвенно может свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть», — говорится в сообщении организации.

При этом качество муки также определяет срок годности.

Сливочное масло

Сливочное масло влияет на блеск и ароматный вкус блинов, сообщили в «Роскачестве». Настоящее сливочное масло делают исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока.

При этом наличие в составе пальмового, арахисового и кокосового масла обязательно должно сопровождаться на этикетке надписью «молокосодержащий продукт».



Также эксперты считают, что лучше покупать сливочное масло в фольге, которая по сравнению с более «модным» пергаментом лучше сохранят масло, так как задерживает испарение влаги.

Подсолнечное масло

Для жарки подходит именно рафинированное масло. Несмотря на то что оно содержит меньше полезных веществ, чем нерафинированное, однако выдерживает температуру до 230 градусов, не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом.

Помимо срока годности следует на глаз оценить цвет и степень чистоты подсолнечного масла. Чем светлее рафинированное масло, тем оно лучше и больше очищено, помутневший осадок — не самый лучший показатель именно для рафинированного масла, которое используется для жарки.

«Растительное масло нужно лить не только на сковороду, но и в само тесто. Тогда блинчики будут пористыми и воздушными. А смазать дно сковородки лучше окунутым в масло кусочком сырого картофеля», — рассказал шеф-повар известного ресторана Роман Шегаров.

Куриные яйца

На каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр, которые могут быть синими или красными.

Буква «С» обозначает, что яйцо столовое. Такие яйца реализуются в течение 25 дней с момента выработки. На их скорлупе вы найдете маркировку синим цветом. Столовые яйца хранятся вне холодильника до 25 суток, при этом упаковка должна оставаться чистой, без пятен и плесени, а скорлупа — без сколов и трещин.

Буква «Д» обозначает, что яйцо диетическое. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение семи дней. Как правило, в данном случае маркировка наносится красными чернилами. Диетическими считаются обычные столовые яйца до истечения семи дней после их производства.

Мед

Многие покупатели считают, что настоящий мед должен быть жидким и прозрачным. Для того чтобы мед не кристаллизовался и не потерял со временем привлекательный внешний вид, переработчики нагревают его до температуры выше 40 градусов.

Поэтому закристаллизовавшийся мед — во многом признак натурального продукта, который содержит полезные свойства. Также при покупке меда стоит обращать внимание на дату производства и на цветок, с которого он был собран. Так, например, в мае не цветут подсолнухи, поэтому майский мед с этого цветка откачать просто невозможно.

Сгущенное молоко

В составе настоящего сгущенного молока может быть только молоко и сахар. Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт.

Также стоит обращать внимание на упаковку. По мнению руководителя группы стандартизации Молочного союза России, кандидата технических наук Ларисы Абдуллаевой, жестяная банка надежнее. Она позволяет сохранять продукт в течение более долгого времени.

При этом у жестяной банки могут быть свои недостатки, такие как некачественный материал в виде ржавчины и передающийся продукту металлический привкус.

Творог

При покупке творога прежде всего необходимо смотреть на упаковку, маркировку и наименование продукта. На упаковке должно быть слово «творог». Если продукт более дешевый и содержит растительные жиры, то он будет называться молокосодержащим.

Самый длительный срок хранения у творога в вакуумной упаковке — до 30 дней. Творог в пергаментной упаковке или кашированной фольге хранится меньше — чаще всего не более семи дней. Самый короткий срок хранения у творога, продающегося на развес, всего 36 часов.

В «Роскачестве» подчеркнули, что на упаковке не должно быть никаких повреждений и потертостей. Текст должен быть четко пропечатан, а дата выработки — не вызывать сомнений.

В декабре прошлого года эксперты «Роскачества» назвали лучшие марки красной икры после исследования 29 российских торговых марок.