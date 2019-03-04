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«Роскачество» дало рекомендации по покупке лучших продуктов для блинов

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Фото: Depositphotos
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Специалисты «Роскачества» в связи с наступившей Масленицей дали рекомендации о том, как избежать некачественных  ингредиентов для блинов или начинок к ним.

В поле зрения экспертов попали мука, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца, мед, сгущенное молоко, а также творог.

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Мука

То, какими получатся блины при выпечке, зависит от сорта муки и помола. Так, блины из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» получатся тонкими и воздушными, рассказали в «Роскачестве».

Мука в плотной бумажной упаковке лучше хранится и не плесневеет в отличие от продукции в целлофановых пакетах.

«Идеальным цветом считается белый и кремовый, в то время как потемневший цвет косвенно может свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть», — говорится в сообщении организации.

При этом качество муки также определяет срок годности.

Сливочное масло

Сливочное масло влияет на блеск и ароматный вкус блинов, сообщили в «Роскачестве». Настоящее сливочное масло делают исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока.

При этом наличие в составе пальмового, арахисового и кокосового масла обязательно должно сопровождаться на этикетке надписью «молокосодержащий продукт».

Также эксперты считают, что лучше покупать сливочное масло в фольге, которая по сравнению с более «модным» пергаментом лучше сохранят масло, так как задерживает испарение влаги.

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Подсолнечное масло

Для жарки подходит именно рафинированное масло. Несмотря на то что оно содержит меньше полезных веществ, чем нерафинированное, однако выдерживает температуру до 230 градусов, не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом.

Помимо срока годности следует на глаз оценить цвет и степень чистоты подсолнечного масла. Чем светлее рафинированное масло, тем оно лучше и больше очищено, помутневший осадок — не самый лучший показатель именно для рафинированного масла, которое используется для жарки.

«Растительное масло нужно лить не только на сковороду, но и в само тесто. Тогда блинчики будут пористыми и воздушными. А смазать дно сковородки лучше окунутым в масло кусочком сырого картофеля», — рассказал шеф-повар известного ресторана Роман Шегаров.

Куриные яйца

На каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр, которые могут быть синими или красными.

Буква «С» обозначает, что яйцо столовое. Такие яйца реализуются в течение 25 дней с момента выработки. На их скорлупе вы найдете маркировку синим цветом. Столовые яйца хранятся вне холодильника до 25 суток, при этом упаковка должна оставаться чистой, без пятен и плесени, а скорлупа — без сколов и трещин.

Буква «Д» обозначает, что яйцо диетическое. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение семи дней. Как правило, в данном случае маркировка наносится красными чернилами. Диетическими считаются обычные столовые яйца до истечения семи дней после их производства.

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Мед

Многие покупатели считают, что настоящий мед должен быть жидким и прозрачным. Для того чтобы мед не кристаллизовался и не потерял со временем привлекательный внешний вид, переработчики нагревают его до температуры выше 40 градусов.

Поэтому закристаллизовавшийся мед — во многом признак натурального продукта, который содержит полезные свойства. Также при покупке меда стоит обращать внимание на дату производства и на цветок, с которого он был собран. Так, например, в мае не цветут подсолнухи, поэтому майский мед с этого цветка откачать просто невозможно.

Сгущенное молоко

В составе настоящего сгущенного молока может быть только молоко и сахар. Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт.

Также стоит обращать внимание на упаковку. По мнению руководителя группы стандартизации Молочного союза России, кандидата технических наук Ларисы Абдуллаевой, жестяная банка надежнее. Она позволяет сохранять продукт в течение более долгого времени.

При этом у жестяной банки могут быть свои недостатки, такие как некачественный материал в виде ржавчины и передающийся продукту металлический привкус.

Творог

При покупке творога прежде всего необходимо смотреть на упаковку, маркировку и наименование продукта. На упаковке должно быть слово «творог». Если продукт более дешевый и содержит растительные жиры, то он будет называться молокосодержащим.

Самый длительный срок хранения у творога в вакуумной упаковке — до 30 дней. Творог в пергаментной упаковке или кашированной фольге хранится меньше — чаще всего не более семи дней. Самый короткий срок хранения у творога, продающегося на развес, всего 36 часов.

В «Роскачестве» подчеркнули, что на упаковке не должно быть никаких повреждений и потертостей. Текст должен быть четко пропечатан, а дата выработки — не вызывать сомнений.

В декабре прошлого года эксперты «Роскачества» назвали лучшие марки красной икры после исследования 29 российских торговых марок.

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