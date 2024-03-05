Победители «Миллиона призов» смогут передать выигрыш на благотворительность

Жители Москвы, которые в ходе участия в электронном голосовании станут победителями акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов», смогут передать свой выигрыш в один из благотворительных фондов — партнеров акции. Как говорится в сообщении на портале mos.ru, на данный момент в программе зарегистрировались свыше 110 благотворительных организаций.

Они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудных жизненных ситуациях, больным детям, приютам для животных. После того, как эта опция появилась на сайте «Миллион призов», жители столицы пожертвовали в благотворительные фонды более 330 млн рублей.

Поучаствовать в акции #ВыбираемВместе2024 смогут жители столицы, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента России с 15 по 17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет онлайн или с использованием терминала электронного голосования.

В минувшие выходные в столице проходило тестирование системы электронного голосования. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году, тесты прошли успешно — система справилась с беспрецедентно высокой пользовательской нагрузкой, а также кибератаками.