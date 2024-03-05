В Польше создадут дроновые войска

Польша создает дроновые войска, заявил 5 марта журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска», — цитирует его слова новостной портал Pravda PL.

Министр обратил внимание, что речь идет не только о беспилотниках.

«Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные. Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться позади», — отметил Косиняк-Камыш.

Ранее, в январе, польская газета Rzeczpospolitа написала, что оборонно-промышленный комплекс Польши переживает период масштабного роста. Отмечается, что текущий бум вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.

Тогда же министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство собирается продолжать усилия по модернизации армии государства. По его словам, уже подписаны несколько контрактов на поставку вооружений.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент РФ назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.