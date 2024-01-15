В Польше сообщили о буме в военной отрасли на фоне конфликта на Украине
Оборонно-промышленный комплекс Польши переживает период масштабного роста, сообщила 15 января польская газета Rzeczpospolitа.
Как отмечается, в частности, компания из Быдгощи Nitro-Chem значительно увеличила объемы производства тротила.
«Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — отметил глава предприятия Доминик Савицкий.
Завод Lucznik из Радома планирует выпускать через два года по 100 тыс. автоматов в год. Сейчас он закупает новое оборудование. Такая ситуация наблюдается и в других компаниях.
Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola по производству артиллерии, самоходных гаубиц и другого вооружения ожидает, что станет поставлять БТР и БМП.
«Мы получили два года на то, чтобы удвоить производство», — поделился глава фирмы Ян Шведо.
Текущий бум вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине, добавили в издании.
В ноябре член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году. По его словам, цель произвести более миллиона боеприпасов в течение года будет достигнута весной.
В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины жалуются на существенную нехватку боеприпасов и живой силы. В связи с наращиванием Россией боевой мощи и переводом экономики страны «на военные рельсы» новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Украины, указало издание.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.