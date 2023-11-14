ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году

Цель произвести более миллиона снарядов для Украины к весне 2024 года будет достигнута, однако дело за государствами — членами Евросоюза (ЕС). Об этом 14 ноября заявил член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

«<...> цель произвести более миллиона боеприпасов в течение года, которую мы поставили и которая должна быть выполнена весной, будет достигнута. Но теперь дело за государствами-членами, которые должны сделать заказы. Это не в компетенции (Европейской. — Ред.) комиссии», — приводит его слова издание The Guardian.

Бретон подчеркнул, что государства ЕС должны проверить, чтобы базирующееся на их территории производство снарядов было приоритетно ориентированно для Украины.

Еврокомиссар также пояснил, что в период мира европейские страны значительно снизили свои мощности военного производства, однако основа для его возобновления осталась. Поэтому он инициировал программу, целью которой является помощь индустриальной базе ЕС в поднятии ритма производства: ASAP (Act in Support of Ammunition Production).

Именно поэтому у Бретона нет сомнений в том, что цель по производству боеприпасов для Украины к весне будет выполнена. Он отметил, что наращивание производственных мощностей в ЕС происходит стремительно.

Так еврокомиссар прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего, что ЕС не сможет поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов.

13 ноября день советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине необходимых вещей становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

В тот же день министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что власти страны намерены отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов и надеются заставить ее покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

12 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на существенную нехватку боеприпасов и живой силы. В связи с наращиванием Россией боевой мощи и переводом экономики страны «на военные рельсы» новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Украины, также указывает газета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.