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Франция запланировала прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

Франция хочет, чтобы Украина получала гаубицы не из арсеналов, а за счет фонда
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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
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Власти Франции намерены отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов и надеются заставить ее покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Об этом 13 ноября заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — сообщил он.

Себастьен отметил, что военная помощь Киеву от Парижа в настоящий момент достигла €3 млрд, а в фонд поддержки Украины из бюджета Франции выделено €200 млн. Париж хочет, чтобы Киев тратил эти деньги на закупку новых вооружений у французских производителей.

Отмечается, что Франция активна по двум направлениям поддержки: обеспечение средствами противовоздушной обороны (ПВО) и оборудованием для сухопутных войск, куда включается артиллерия и транспорт.

Сообщается, что рост производства гаубиц Caesar увеличился с двух единиц в месяц до начала конфликта до шести. Киев уже получил 49 гаубиц, из которых 30 французских и 19 датских.

Лекорню считает, что контрнаступление Киева «продвигается тяжело» и Украине может потребоваться больше сил, чем Российской армии, чтобы удержать свои позиции.

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Ранее, 12 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники сообщило, что коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца дала согласие по поводу удвоения военной помощи Украине в 2024 году до €8 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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