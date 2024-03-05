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В ЕС выразили надежду на поставку 250 тыс. снарядов Украине к концу марта

Боррель: ЕС надеется поставить 250 тыс. снарядов на Украину к концу марта
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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Евросоюз (ЕС) надеется до конца марта поставить Украине около 250 тыс. снарядов. Об этом 5 марта заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

«От европейской промышленности путем совместных заказов ЕС рассчитывает произвести и поставить Украине до конца марта еще около 250 тыс. боеприпасов», — рассказал он.

Боррель добавил, что из имеющихся запасов ЕС поставил Киеву уже около 330–350 тыс. снарядов. Однако точную цифру он назвать не смог, поскольку «она все время меняется».

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Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии о закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС. Собеседник издания отметил, что покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС, а за счет двусторонних взносов стран-участниц. Чехия возьмет на себя сам процесс закупки.

В середине февраля президент Чехии Петр Павел поделился, что Прага нашла за рубежом источники сотен тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить на Украину в считанные недели. Он не уточнил, в каких странах находятся боеприпасы. При этом отметил, что страна стремится привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны, оказывающие Украине помощь в вооружении.

До этого, в ноябре 2023 года, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. Тогда он уточнил, что для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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