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Собянин рассказал о завершении строительства вокзала в Лианозово

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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На станции МЦД Лианозово закончены строительные работы по возведению городского вокзала. Он станет 50-м по счету в городе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Всего пару лет назад в Лианозове работала только старенькая железнодорожная платформа. Сегодня здесь пересекаются МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт. В сентябре прошлого года станцию МЦД-1 перенесли ближе к новой станции метро „Лианозово“ Люблинско-Дмитровской линии, связали их переходом. Теперь пересесть с одного транспорта на другой можно всего за две-три минуты, не выходя на улицу», — отметилил столичный градоначальник.

Уже доступен для пассажиропотока южный вестибюль, позволивший сокртаить время пересадки с первого диаметра на наземный общественный транспорт в четыре раза. К 202230 году запланировано увеличение пассажиропотока через станцию Лианозово МЦД-1 на 67%. Всего же городским вокзалом будут пользоваться до 44 тыс. пассажиров ежедневно.

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