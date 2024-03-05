Собянин на встрече с Путиным сообщил о снижении преступности в Москве

Москва стала одним из самых безопасных крупных городов мира — за последние 13 лет общее количество квартирных краж в столице сократилось в 35 раз, разбоев — в 10 раз, грабежей — в 14. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин доложил на рабочей встрече президенту России Владимиру Путину.

По словам градоначальник, количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом. «Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения, — отмечается в сообщении на портале mos.ru. — В нее входит около 230 тыс. видеокамер, установленных на объектах городской инфраструктуры».

С 2015 года в Москве в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей — с 8739 до 676 случаев в год. Этому способствует специальное программное обеспечение «Паутина». Данная система, которая позволяет проводить розыск машин с помощью камер фотовидеофиксации, была разработана в столице при поддержке правительства Москвы.