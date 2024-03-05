Экономист указал на важность создания платежной системы БРИКС на базе блокчейна

Создание государствами БРИКС независимой платежной системы, основанной на базе цифровых валют и блокчейна, позволит обезопасить международные расчеты между странами от санкционного давления со стороны США. Таким мнением во вторник, 5 марта, в разговоре с «Известиями» поделился заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.

Вопрос о развитии валютных отношений между странами БРИКС обсуждался в том числе на последней встрече глав минфинов стран объединения. Кроме того, о возможности использования других валют, кроме доллара, заявляли и лидеры этих государств, напомнил эксперт.

«Поэтому естественно, что стремление обезопасить свои расчеты от санкционного давления со стороны США, которые используют доллар как оружие фактически, нарастает», — добавил он.

Однако экономист подчеркнул, что в рамках БРИКС, как и в других международных объединениях, довольно сложно выбрать какую-то одну национальную валюту или создавать единую наднациональную платежную единицу. Этот процесс всегда сложен, он сопровождается большим количеством компромиссов, уточнил Миловидов.

«Поэтому, как мне кажется, страны БРИКС выбрали самый оптимальный и эффективный путь — это формирование единой платформы, о которой говорил наш Минфин, единой платформы взаимных расчетов, которая, судя по тому, как она была кратко представлена, будет предполагать некий взаимный клиринг расчетов в национальных валютах с постепенным включением в него цифровых валют, над которыми сегодня работают центральные банки практически всех стран, входящих в БРИКС», — сообщил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО.

По международным независимым оценкам, проекты по созданию цифровой валюты центральными банками России, Индии и Китая находятся сегодня на продвинутой стадии. Это создает дополнительные условия для того, чтобы пытаться развивать валютные отношения в рамках прежде всего стран БРИКС, а далее уже и с другими странами на новой цифровой платформе объединения, заявил эксперт.

«Конечно, пока рано говорить о том, что это ставит точку в доминировании доллара как национальной валюты, но это один из шагов, который, безусловно, направлен на то, что постепенно доля, и роль, и значение доллара в международной валютной системе постепенно снижались», — добавил экономист.

При этом Вашингтон, используя доллар как оружие и средство давления, сам способствовал снижению роли своей национальной валюты, уточнил Миловидов.

Ранее в этот день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что государства — члены БРИКС намерены создать независимую платежную систему, которая будет основываться на современных технологиях, в том числе на базе цифровых валют и блокчейна. Также помощник президента заявил, что РФ продолжит искать пути для беспрепятственного экономического сотрудничества внутри альянса, несмотря на введенные Западом санкции.

Ранее, 3 марта, посол Эфиопии в РФ Чам Угала Урят призвал к переговорам об использовании нацвалют в торговле между государствами. Дипломат выразил надежду на скорые переговоры об этом. По его мнению, использование нацвалют — хороший формат сотрудничества, он привел в пример Россию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию.

До этого, 28 февраля, Минфин РФ заявил, что совместно с Банком России и партнерами в рамках объединения БРИКС подготовит ряд инициатив, в том числе рассмотрит вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge. Отмечалось, что отдельный акцент в объединении делается на повышение доли национальных валют во взаимных расчетах, а также на создание независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры.

В тот же день замминистра финансов РФ Иван Чебесков во время саммита в бразильском Сан-Паулу сообщил, что большинство стран — членов БРИКС поддерживают уход от американского доллара в сторону расчетов в национальных валютах.

До этого, 1 января, президент РФ Владимир Путин заявил о желании порядка 30 стран присоединиться к БРИКС. Он отметил, что объединение притягивает всё больше единомышленников. По его словам, Россия в текущем году во время своего председательства в организации будет работать над повышением своей роли в международной валютно-финансовой системе.

В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.