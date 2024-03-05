БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне

Государства — члены БРИКС намерены создать независимую платежную систему валют и блокчейна. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — рассказал он в интервью ТАСС.

Также Ушаков подчеркнул важность удобства применения такой валюты для государств, населения и бизнеса, которая не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики.

Конкретной задачей на этот год, отметил он, стало повышение роли стран объединения в международной валютно-финансовой системе. Кроме того, по словам чиновника, будет продолжена работа по развитию механизма пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США.

Также помощник президента заявил, что РФ продолжит искать пути для беспрепятственного экономического сотрудничества внутри альянса, несмотря на введенные Западом санкции.

Ранее, 3 марта, посол Эфиопии в РФ Чам Угала Урят призвал к переговорам об использовании нацвалют в торговле между государствами. Дипломат также выразил надежду на скорые переговоры об этом. По его мнению, использование нацвалют — хороший формат сотрудничества, он привел в пример Россию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию.

До этого, 28 февраля, Минфин РФ заявил, что совместно с Банком России и партнерами в рамках объединения БРИКС подготовит ряд инициатив, в том числе рассмотрит вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge. Отмечалось, что отдельный акцент в объединении делается на повышение доли национальных валют во взаимных расчетах, а также на создание независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры.

В тот же день замминистра финансов РФ Иван Чебесков во время саммита в бразильском Сан-Паулу сообщил, что большинство стран — членов БРИКС поддерживают уход от американского доллара в сторону расчетов в национальных валютах.

До этого, 1 января, президент РФ Владимир Путин заявил о желании порядка 30 стран присоединиться к БРИКС. Он отметил, что объединение притягивает всё больше единомышленников. По его словам, Россия в текущем году во время своего председательства в организации будет работать над повышением своей роли в международной валютно-финансовой системе.

В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.