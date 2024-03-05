В Кузбассе мужчина привел в квартиру многоэтажки коня

В городе Осинники Кемеровской области местный житель привел в квартиру многоэтажного дома белого коня. Кадры 5 марта распространились в Сети.

На записи видно, как мужчина с конем заходит в подъезд и пытается оседлать его, однако ему не удается это сделать.

По данным Telegram-канала «112», нетрезвый житель многоэтажки привел животное в съемную квартиру этой ночью. Сожителям мужчины это не понравилось, в результате коня пришлось вывести из подъезда.

Мотивы мужчины пока не известны.

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