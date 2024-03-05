Собянин рассказал о реализации инициатив по проекту «Молодежь Москвы»

Проекту «Молодежь Москвы», который предоставляет возможности для творческого и профессионального роста молодых людей, исполнилось четыре года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что за это время реализовано уже 2,5 тыс. идей, представленных молодыми людьми.

По словам мэра, для молодежи «создана целая экосистема, в которой любой может найти направление по душе — от волонтерства и медиа до IT-образования и уличного искусства».

«Молодежь Москвы» включает также ряд других направлений. Одной из них — сайт с афишей городских событий, сведениями о столичных проектах и программах. Действует также многоформатная площадка, где есть зал для мероприятий, тренировок и танцев, медиастудия, коворкинг и контент-ферма. Найти временную или постоянную работу или организовать стажировку можно при помощи проекта «ВРаботе». За четыре года было организовано больше 3,5 тыс. мероприятий, а общее число их участников превысило 2 млн человек. «Благодаря проекту в этом году в городе откроют школу мобильного кино и запустят программу профориентации для школьников ТиНАО, пройдут мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы и познавательные прогулки по Москве в интерактивных форматах», — сообщил Сергей Собянин.

В феврале мэр рассказал о поддержке, которую город оказывает в деле обучения и продвижения молодых музыкантов. По словам Сергея Собянина, ученики 149 городских школ искусств обучаются академическим, народным и современным направлениям музыки. В школах искусств дети пробуют себя в трех видах деятельности: композиторской, исполнительской и звукорежиссерской. В продвижении начинающим музыкантам и артистам помогают проекты «Моспродюсера», например, благодаря проекту «Уличный артист» любой желающий может выступить на улицах столицы. Проект — «Лайн-ап #Моспродюсер» — дает артистам возможность выступить на различных масштабных мероприятиях, например в честь Дня города.