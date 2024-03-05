В Сочи бизнесмена заподозрили в растлении сына

В Сочи правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, который подозревается в растлении малолетнего сына. Об этом 5 марта сообщил источник «Известий».

«Мужчину подозревают в том, что в период с января 2020 по октябрь 2022 года он неоднократно совращал своего малолетнего сына, снимая все на видео. Файлы порнографического содержания с ребенком он хранил в своем мобильном телефоне», — рассказал собеседник издания.

Уточняется, что мужчина был задержан 2 марта. Затем, 4 марта, по решению суда подозреваемый был заключен под стражу. Правоохранители продолжают расследование деталей произошедшего.

Ранее, в ноябре прошлого года, суд в Тюмени приговорил 22-летнего мужчину к 18 годам колонии строгого режима за растление несовершеннолетних. Мужчина в соцсетях искал странички девочек в возрасте от восьми до 12 лет. Общаясь с детьми, он представлялся 14-летним мальчиком и просил девочек присылать ему фотографии интимных частей тела. Уточнялось, что задержанный мужчина сразу признался в совершенных преступлениях.