Суд в Тюмени приговорил мужчину к 18 годам за растление несовершеннолетних

Калининский районный суд Тюмени приговорил 22-летнего мужчину к 18 годам колонии строгого режима за растление несовершеннолетних. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области на своем сайте.

Мужчина в соцсетях искал странички девочек в возрасте от восьми до 12 лет, при этом его аккаунт был привязан к номеру телефона, выданному в военкомате во время призыва на военную службу.

«Общаясь, по сути, с детьми, он представлялся 14-летним мальчиком и просил девочек сфотографировать интимные части тела и отправить ему изображения», — говорится в сообщении.

Молодой человек скрывал свои действия от матери и после каждого общения с жертвами удалял переписки.

Осужденный совершал преступления с февраля по апрель 2021 года, однако о его действиях стало известно только весной 2022-го, когда педагоги школы в Волгоградской области вызвали мать одной из жертв и сообщили ей об инциденте.

«Подозреваемый сразу сознался в двух преступлениях, а потом еще и в четырех, дав явку с повинной», — уточнили в пресс-службе.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что во Владивостоке тренера по легкой атлетике обвинили в растлении малолетней воспитанницы. По версии следствия, задержанный в августе 2021 года и в мае 2023 года совершал развратные действия по отношению к малолетней воспитаннице. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).