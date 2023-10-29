Во Владивостоке тренер по легкой атлетике растлил юную спортсменку

Во Владивостоке тренера по легкой атлетике обвинили в растлении малолетней воспитанницы, сообщает 29 октября официальный Telegram-канал СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, задержанный в августе 2021 года и в мае 2023 года во время выездных соревнований совершал развратные действия по отношению к малолетней воспитаннице. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Тренер был заключен под стражу.

Ранее, 24 октября, стало известно от источника «Известий» о надругательстве над 11-летней девочкой в заброшенном здании в подмосковном Подольске.

Мужчина изнасиловал ребенка в заброшенном здании на территории городской больницы на улице Батырева. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. В настоящее время мужчина арестован.