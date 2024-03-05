Мясопустная Вселенская родительская суббота – 2024: когда поминать усопших, запреты

В марте по церковному календарю наступит важная поминальная дата — первая в 2024 году Вселенская родительская суббота. В храмах пройдут особые службы в память обо всех усопших христианах, а верующие накроют поминальный стол и вспомнят добрым словом умерших родственников и близких. Какого числа будет Мясопустная суббота в 2024 году, как правильно поминать усопших и что нельзя делать в этот день, рассказывают «Известия».

Что значит Вселенская мясопустная родительская суббота, какого числа в 2024 году

В православии существует восемь особых дней, в которые принято поминать усопших родных и близких. Они называются родительскими субботами, и в их число входят Мясопустная, субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста, на Радоницу, Троицкая, День поминовения православных воинов и Димитриевская родительская суббота. В эти дни христиане просят через молитвы Бога упокоить души «всех от века почивших» и даровать им светлую жизнь в Царствии Небесном.

Мясопустная суббота, отмечаемая православными перед неделей о Страшном суде, и Троицкая, которую празднуют перед Днем Святой Троицы (в 2024 году — 15 июня), получили название Вселенских родительских суббот, потому что только в эти дни священники в церкви читают особые молитвы, адресованные не только родителям, но и всем, чья земная жизнь закончилась.

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В эти даты поминают в том числе людей, которые умерли неестественной смертью, — погибших во время странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях, на чужбине, от голода, холода, в пожарах, на войнах и трагически скончавшихся по другим причинам. Вселенское поминовение позволяет сделать так, чтобы никто из погибших верующих не лишился молитв Церкви, а души погибших обрели покой.

В 2024 году Вселенская Мясопустная суббота приходится на 9 марта. В эту дату пройдет первый особый поминальный день по церковному календарю.

Как правильно поминать усопших во Вселенскую родительскую субботу

Возникновение родительских суббот восходит к старинному апостольскому преданию. Христиане в определенные дни собирались и вместе шли на кладбища помянуть умерших собратьев по вере. Этот древний обычай письменно утвердил в V столетии преподобный Савва Освященный, создатель Иерусалимского устава , по которому православные церкви живут по сей день.

Во Вселенскую родительскую субботу нужно вспоминать не только своих близких покойных, но и всех усопших во все времена.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Служба в православных храмах в честь Вселенской родительской субботы начнется накануне — вечером в пятницу 8 марта. Священнослужители проведут великую панихиду по всем усопшим, которая называется парастас. Во время него происходит проскомидия, то есть поименное упоминание умерших людей. Парастас считается единственным способом поддержки умерших их родственниками. В молитвах верующие также просят святых мучеников о заступничестве. Каждый может раскаяться в своих грехах и попросить Бога о прощении.

На следующий день верующие приходят в храм на заупокойную Божественную литургию и общую панихиду. Также они читают молитвы «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих...», канон «О усопших многих» или «За единоумершего». Во время этих богослужений важно молиться не только за своих усопших родственников и близких, но и за всех когда-либо умерших людей. Особенно за одиноких, за упокой которых некому больше помолиться.

В Священном Писании говорится, что, когда настанет конец света, все, жившие на земле, воскреснут и предстанут перед судом Сына Божьего. Это один из догматов православия, о нем идет речь в последних строках «Символа веры»: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В родительскую субботу у православных принято приносить в храм поминальные продукты и оставлять их на специальном столике — кануне. Это могут быть конфеты, хлеб, крупы, яблоки, подсолнечное масло и другие продукты. К празднику возле икон ставят свечи за упокой и подают записки с именами умерших крещеных родственников, которые священник прочтет на литургии.

Мясопустная суббота и Масленица

В восточнославянской традиции Мясопустная суббота и мясопустная неделя (то есть воскресенье) связаны с празднованием Масленицы. Это последние дни перед Великим постом, когда церковный устав позволяет есть продукт животного происхождения — мясо. Корень «пуст» означает «оставление» и говорит о прощании с этими продуктами до праздника Светлой Пасхи, который выпадает в этом году на 5 мая.

В начавшуюся с понедельника, 11 марта, Масленичную неделю мясо есть уже не положено, но сырные, сладкие или овощные начинки в блинах разрешены. А после Масленицы, которую в 2024 году отметят 17 марта, начнется Великий пост.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вселенская родительская суббота 9 марта 20240-го: что нужно делать, что нельзя делать

В этот день по завершении богослужения принято ездить на кладбища, чтобы навести порядок на могилах родственников и помянуть их. После этого дома накрывают стол, основным блюдом которого является кутья — каша из зерен пшеницы или риса с добавлением орехов, фруктов и меда. За поминальным ужином собирается вся семья, чтобы вспомнить добрым словом умерших. Как правило на стол подается нечетное количество блюд.

В деревнях, где православные традиции долго соседствовали с язычеством, для умерших предков на Мясопустную субботу нередко готовили кисель и наливали пиво или водку. В народе верили, что души усопших могут заглянуть к родным, чтобы проведать семью и напомнить о себе. Еще одной популярной традицией было оставлять угощение на могилах.