Ночь верит в Рождество: молитвы за мир, монастырская служба и икона Рублева

Оторваться от повседневных забот, делиться светом веры и творить добрые дела, утешая и поддерживая нуждающихся — к этому призвал верующих Патриарх Кирилл. В ночь на 7 января миллионы православных поучаствовали в рождественских богослужениях. Корреспондент «Известий» побывал на праздничной службе в главном храме страны, где пообщался с верующими и узнал, что объединяет людей в трудные времена. А после Волхонки отправился в церкви поскромнее — и нашел там немало удивительного.

Отключить электричество

Главное рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Русской православной церкви — Храме Христа Спасителя в Москве. Несмотря на морозы, в нем поучаствовали сотни человек. Всего в столице в Рождество для верующих были открыты около 550 храмов. Накануне, в Сочельник, патриарх Кирилл обратился ко всем верующим с призывом творить добрые дела, наполняя жизнь смыслом.

— Каждый христианин призван нести в себе отблеск Солнца Правды — Христа. Это происходит тогда, когда мы живем в соответствии с Евангельским заветом, который гласит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» , — сказал глава РПЦ. — Но этот свет — особый. Это не свет прожектора в глаза, он не резкий и не ослепляющий. Неслучайно в одном из богослужебных гимнов Церковь именует Христа «Тихим Светом». Этот свет так освещает жизнь, что позволяет нам видеть путь, ведущий к Спасению и блаженной вечности. В свете Христовой правды по-новому раскрывается и сам человек, и его окружение, и все многообразие жизни.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вместе с тем в обращении патриарх подчеркнул, что будничные заботы порой заставляют проходить мимо божественного света.

— К сожалению, наши современники зачастую оказываются ослепленными отовсюду льющимся холодным светом рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к яркому потоку избыточной информации, что люди все чаще проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света. Но если отключить электричество, все экраны в один миг погаснут, а Солнце Правды будет светить всегда, просвещая и освящая всякого человека, приходящего в мир, согревая и оживотворяя замерзающую и блуждающую во мраке греха и неведения душу, — сказал он.

В заключение своего напутствия глава РПЦ призвал делиться светом веры, утешать и поддерживать нуждающихся и творить добрые дела.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сегодня мне больше всего хочется пожелать, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества. Чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром, — подытожил патриарх Кирилл и поздравил всех верующих с Рождеством.

Рядом с Троицей

Люди начали собираться в Храме Христа Спасителя уже в десять часов вечера. Многие попали сюда в первый раз, а для некоторых посещение главного храма уже страны стало традицией. Особенно много прихожан собралось у иконы Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым — на время Рождества ее доставили из реставрационной мастерской.

— Мы были здесь в 2000 году, когда храм только открывался, и сейчас очень рады, что в этот светлый праздник наконец-то появилась возможность попасть сюда на службу. Хочется, конечно же, помолиться о мире. Я думаю, большинство собравшихся будут молиться именно об этом, — рассказала одна из прихожанок..

Помимо россиян, в службе принимали участие и иностранцы. Например, Милан из Сербии.

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Для меня это самый большой праздник, тем более, когда я нахожусь в таком храме, в составе таких людей, меня пробирает до мурашек, — сказал он и добавил, что пришел в храм в том числе, чтобы помолиться за военнослужащих, находящихся на СВО.

Директор московского музея Сергея Есенина Олег Робинов, который тоже в эту ночь был на службе, в разговоре с корреспондентом «Известий» отметил, что часто посещает храм вместе с патриаршими волонтерами и рассказал о семейных рождественских традициях.

— Конечно же, главная традиция — это собираться семьей за праздничным столом. Раньше с сестрой и племянниками мы собирались сразу после богослужения, но теперь празднуем на следующий день. В этот день все стараются приезжать, как раз в продолжение трапезы духовной, — поделился он. — Всех нас должна объединять любовь к родившемуся Спасителю, и здесь, в храме, очень легко почувствовать эту общность.

Некоторые пришли в Храм Христа Спасителя с детьми.

Прихожанки во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Я пришла сюда с сыном по счастливой случайности, так, наверное, распорядился Господь, — рассказала прихожанка Татьяна. — Я помогала с уборкой в Храме Живоначальной Троицы в Хорошеве и встретила Екатерину. Она пригласила меня встретить праздник здесь. До этого мы совершенно друг друга не знали, а теперь за один вечер стали близкими людьми.

Без телекамер

Если спуститься от Храма Христа Спасителя по Гоголевскому бульвару и повернуть на Малоафанасьевский переулок, можно увидеть Храм Воскресения Словущего. Здесь в Рождество не было телекамер, софитов, сотен верующих и грандиозного хора. Небольшой храм конца XVII века вмещает в себя едва ли сотню человек. Переступив через порог, легко увидеть приоткрытую дверь в небольшую кухню с дровяной печью. Прихожане стояли в притворе храма и иногда выходили на улицу, чтобы пропустить желающих помолиться.

— В этот храм я хожу с пяти лет, а мне 66. Первый раз меня сюда привела бабушка — тогда мы жили в Филях. С тех пор мне здесь очень понравилось. И сына крестил, и крестницу, и племянника. Вся моя жизнь связана с этим храмом. Сейчас я тоже живу в Филях, и на все большие праздники приезжаю именно в этот храм , — рассказал «Известиям» прихожанин Алексей.

Чуть дальше, в Большом Афанасьевском переулке, — церковь святых Афанасия и Кирилла. Здесь на рождественское богослужение собрались в основном местные жители. Зайдя в церковь, чувствуешь, как запах ладана смешивается с ароматом елей у дверей. Основной зал церкви освещается свечами, блики которых играют на позолоченных окладах икон и морозных узорах на окнах.

Прихожанки во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо работников московского транспорта, которые в праздники трудились до двух ночи, безопасность обеспечивали тысячи сотрудников полиции. В эту ночь они дежурили у каждого храма и помогали верующим.

— Мы на службе, но если будет возможность, обязательно завтра будем отмечать с родными и близкими, — сказал корреспонденту «Известий» один из сотрудников ДПС, дежуривших у храма в районе Арбата.

Великая княгиня

В Марфо-Мариинской обители милосердия на Большой Ордынке Рождество каждый новый год особенный: служба здесь длинная, размеренная — по монастырскому уставу.

Всех, кто входит в белоснежный храм, встречает масштабная роспись «Путь ко Христу». Под стройное красивое пение сестер обители за праздничным богослужением молились не только насельницы монастыря и прихожане, но и подопечные. В Марфо-Мариинской обители действуют несколько проектов помощи нуждающимся, пожилым людям, а также детям-сиротам и больным детям.

Одна из прихожанок, москвичка Анастасия Яворская, рассказала «Известиям», что настенные росписи в Покровском храме еще в начале прошлого века выполнил известный художник Михаил Нестеров.

— Расписать храм Нестерова пригласила основательница обители Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, родная сестра императрицы Александры Федоровны , — уточнила Анастасия. — Сюда можно приходить почти как в музей, чтобы посмотреть работы этого замечательного мастера.

Прихожанка во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Великая княгиня Елизавета Федоровна после трагической смерти супруга, бывшего генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича, создавала обитель милосердия именно для того, чтобы послужить нуждающимся людям , — рассказала руководитель пресс-службы обители Юлия Семёнова.

По завершении богослужения всех гостей пригласили за праздничную трапезу — после длительного поста можно было разговеться чаем с бутербродами и вкусной монастырской выпечкой. В ближайшие дни сотрудники патронажной службы обители повезут рождественские подарки одиноким пожилым людям, которым тяжело передвигаться . Чтобы в каждом доме и каждом сердце была радость о пришедшем в мир Спасителе.

Но на Рождестве череда праздников не заканчивается — впереди у верующих святочная неделя и Крещение Господне, которое Церковь празднует в ночь с 18 на 19 января. Синоптики обещают, что после Рождества температура в Москве немного поднимется, но это не отменит традиционных крещенских морозов.