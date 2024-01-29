Пресс-атташе Федерации фигурного катания прокомментировала дело Валиевой

Федерация фигурного катания России не является стороной, участвующей в процессе по делу о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 29 января сообщила «Известиям» пресс-атташе федерации Ольга Ермолина.

«Федерация фигурного катания России не является стороной, участвующей в процессе по делу Камилы Валиевой. Мы получаем информацию из тех же источников, что и все остальные, поэтому каких-либо официальных комментариев мы давать не вправе», — сказала она.

При этом Ермолина отметила, что озвученная в отношении Валиевой информация будет проанализирована, а со стороны компетентных организаций будут предприняты необходимые действия.

Ранее в этот день Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Ее дисквалифицировали на четыре года. В частности, комиссия CAS не нашла оснований снижать срок дисквалификации и пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось. Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.

10 ноября 2023 года в CAS завершились слушания по делу Валиевой. В суде заявили, что огласят арбитражное решение до января 2024-го.